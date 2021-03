Milan, sul tavolo c'è solo il rinnovo di Gigio Donnarumma e non quello del fratello Antonio

Il Milan vuole rinnovare a tutti i costi il contratto di Gianluigi Donnarumma, ma per ora le parti non hanno ancora trovato un accordo. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, PERò, sul tavolo c'è solo il prolungamento di Gigio e non quello di suo fratello Antonio, anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno.