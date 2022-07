Milan, Tanganga come Tomori: i rossoneri studiano la formula del prestito con diritto di riscatto

Il nome di Japhet Tanganga è in cima alla lista di Maldini e Massara per rinforzare la difesa dopo l'addio di Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club di via Aldo Rossi sta studiando l'operazione con il Tottenham cercando di intavolarla con il prestito con diritto di riscatto, come fu nel gennaio 2021 con Fikayo Tomori. I contatti con il Tottenham sono già stati avviati e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.