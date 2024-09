Milan, tanti dubbi sul futuro di Bennacer: Marsiglia pronto a tornare alla carica a gennaio

Negli ultimi giorni di calciomercato il club rossonero ha provato a sondare se ci fossero le condizioni e le offerte giuste per cedere il numero 4 algerino, liberando, di conseguenza, spazio per un nuovo innesto a centrocampo. Ismael Bennacer tuttavia non ha avuto proposte allettanti, di certo non per Casa Milan. Anzi: Bennacer è ora a totale disposizione di Paulo Fonseca sia per la Serie A che per la Champions League, nella cui lista è stato inserito a discapito dell'attaccante Jovic.

Restano però i dubbi sulla futura permanenza dell'ex Empoli in rossonero, evidenzia il Corriere dello Sport. Il Marsiglia, infatti, ha tutta l'intenzione di tornare alla carica per lui nella prossima sessione di mercato di gennaio, spinto dalle richieste di Roberto De Zerbi che, dopo la cessione di Jordan Veretout al Lione (grazie ad una particolare regola vigente in Ligue 1 che permette ai club francesi di scambiarsi un giocatore anche oltre la deadline del calciomercato).

Il tecnico italiano ha individuato in Bennacer il sostituto ideale e nella prossima sessione di mercato è lecito aspettarsi un ritorno di fiamma importante da parte dei francesi per il regista. Per il suo cartellino, il Milan chiederà almeno 30 milioni di euro.