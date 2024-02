Milan, tentazione MLS per Giroud. La famiglia lo spinge via dall'Europa

Primi dubbi sulla permanenza di Olivier Giroud al Milan per la prossima stagione, che non sarebbe certo una perdita di poco conto per il club rossonero. L’attaccante francese non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro nonostante gli attestati di stima continui del club e insieme alla sua famiglia sta valutando l’opportunità di un’avventura fuori dall’Europa prima di concludere la carriera, rivela il Corriere dello Sport.

Il Milan ha lasciato le porte aperte e sarebbe felice di trattenere per un’altra stagione un professionista esemplare come Olivier, decisivo con gol e assist fin dal suo primo giorno in rossonero. Il club di via Aldo Rossi è in attesa di una risposta del giocatore, che potrebbe arrivare tra qualche settimana, ma rischia di perdere l’attuale bomber della squadra. Poiché, nonostante i 37 anni, Giroud rimane ancora il giocatore più importante e prolifico dell’attacco.

Olivier potrebbe decidere a fine anno di dire addio al Milan e valuta la possibilità di sbarcare in MLS, mentre in Inghilterra e in Spagna provano a convincerlo diversi club. Tuttavia Giroud sembrerebbe attratto dall’opportunità di giocare negli USA anche per questioni familiari, ma fino a quando resterà al Milan si è dato come obiettivo di migliorare i propri numeri.