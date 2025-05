Milan, Theo Hernandez non rinnova: sul difensore gli occhi del Real Madrid

vedi letture

Theo Hernandez e il Milan, un rapporto ormai prossimo alla conclusione. Nel corso della stagione, il difensore francese è stato più volte vicino alla partenza con alti e bassi nei rapporti con la realtà rossonera. Questa volta però pare essere definitiva in quanto l'atteggiamento mostrato in campo contro il Bologna in finale di Coppa Italia non è stato soddisfacente. Questa sera l'esterno non sarà a Roma per affrontare i giallorossi di Ranieri a causa di una botta ma l'addio al termine della stagione sembra essere definitivo.

Il difensore non rinnova

Il giocatore andrà in scadenza di contratto il prossimo anno, giugno 2026, e per il momento non ci sono stati segnali incoraggianti circa un possibile rinnovo. Per questo motivo che l'addio sembra essere sempre più vicino con la società di via Aldo Rossi che potrebbe monetizzare nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Il Real Madrid interessato al giocatore

Il giocatore, nonostante la stagione negativa, gode comunque di grande mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il Real Madrid. La società spagnola sarebbe anche pronta a fare la propria offerta che sarà però al ribasso vista la stagione non esaltante del giocatore e anche della squadra.