Tegola Theo Hernandez nel Milan: contro la Roma sarà out a causa di una botta alla coscia

Dopo la delusione della finale di Coppa Italia, persa contro 1-0 contro il Bologna, il Milan di Sergio Conceiçao è chiamato a reagire nelle ultime due partite della stagione: la prima domani sera contro la Roma all’Olimpico, e la seconda la prossima settimana a San Siro contro il Monza.

Fuori Theo - Non arrivano però buone notizie per i rossoneri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Theo Hernandez ha accusato una forte contusione alla coscia, risultata particolarmente dolorosa. A causa di questo problema fisico, il terzino francese sarà costretto a dare forfait e non sarà a disposizione per la trasferta di domani sera contro la Roma.

Come arriva il Milan

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, il Milan, per restare aggrappato alle residue speranze di Europa (almeno la Conference League), dovrà per forza di cose battere la Roma domenica all’Olimpico. Nel confermato del 3-4-3,davanti con Pulisic e Leao potrebbe rivedersi Santiago Gimenez al posto di Luka Jovic. In difesa confermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. Theo Hernandez è out per una botta alla coscia, quindi sulla sinistra si sposta Jimenez, con Musah sulla destra. Loftus-Cheek dovrebbe prendere il posto di Fofana in mediana, al fianco di Reijnders. Out anche Chukwueze e Walker, oltre a Bondo. (da Milano, Antonello Gioia)