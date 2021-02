Milan, Tomori: "Il nostro obiettivo è lo scudetto. Siamo in un buon momento"

Fikayo Tomori è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Crotone:

La prima da titolare a San Siro: “È un periodo di gare molto ravvicinate, siamo in un buon momento e vogliamo superare l’Inter in classifica”.

Come ti trovi al Milan? “Sono molto felice di essere qui, in un club così grande come il Milan. Tutti sono stati molto gentili con me, mi hanno aiutato ad inserirmi”.

Oggi è un’occasione per riprendersi la testa della classifica: “Oggi vogliamo dare una grande prestazione per ottenere i tre punti, l’obiettivo del Milan è lo scudetto”.