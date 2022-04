Milan, Tomori: "Scudetto? Dobbiamo guardare solo a noi stessi. Kalulu è un fratello minore"

Fikayo Tomori ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Genoa:

Milan vincente, difesa imbattuta per la sesta partita consecutiva

"Siamo orgogliosi, io personalmente lo sono. Lavoriamo per questo e stasera che abbiamo vinto siamo felici"

Prossima avversaria la Lazio, prossimo attaccante da tenere d'occhio Ciro Immobile

"Grande giocatore, grande attaccante. Dobbiamo fare di più perché la Lazio è una squadra forte. Speriamo di vincere".

Sul rapporto con Kalulu

"Sì, Pierre è un grande giocatore. Noi lavoriamo bene insieme, lui vuole imparare e anche Matteo (Gabbia) stasera ha fatto bene. Certo, Pierre è per me come un piccolo fratello".

Sull'adattamento alla vita in Italia

"Quando sono arrivato qua tutto lo staff mi ha accolto bene. Sono felice e per quel che riguarda l'italiano mi aiutano tutti e io sto ancora imparando".

Cosa serve per vincere lo scudetto?

"Difficile da dire. Secondo me dobbiamo pensare solo a noi, giocare il nostro gioco e poi si vedrà. Sappiamo che l'Inter ha una partita in meno ma dobbiamo continuare a fare il nostro e a crederci".

Sull'assist di Kalulu

"Pierre ha fatto un grande cross, un grande assist. So che ha qualità per farlo".

Sugli inglesi protagonisti in Serie A

"So che Tammy (Abraham) ha fatto una grandissima stagione. Non so il motivo, noi vogliamo semplicemente fare il massimo in ogni partita e siamo felici".