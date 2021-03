Milan, Tonali: "A Manchester abbiamo dato un segnale a tutti. Ora dimentichiamolo"

Intervistato da Sky dopo l’1-1 di Old Trafford contro il Manchester United, Sandro Tonali è tornato sul risultato ottenuto ieri dal Milan: “Sembra strano, ma stiamo cercando di dimenticare. È l’obiettivo, perché domenica c’è un’altra partita fondamentale per noi. È un segnale importante, perché nessuno se lo aspettava: solo noi, che lavoriamo ogni giorno insieme e ci conosciamo. Abbiamo dato un segnale importante a tutti, non solo in Europa”.