Milan, Tonali: "Il rosso a Tomori? Così il calcio sta diventando basket. Fischiati falli ridicoli"

Ospite dei microfoni di SkySport Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Chelsea a San Siro: "Il rosso a Tomori e il rigore? Credo che ci siano tanti episodi simili durante una gara. Difficile dare un rigore ed un rosso al 18' dopo un fallo del genere. Se fischi questo il calcio diventa basket, dove ogni tocco diventa fallo. Abbiamo preso ammonizioni, per falli ridicoli e imbarazzanti. Abbiamo comunque giocato con orgoglio e determinazione. Dispiace per i tifosi che hanno riempito San Siro e li ringraziamo. La qualificazione? Mancano due partite e tutto è ancora in gioco. Dobbiamo vincere, è l'unica cosa che possiamo fare al di là di tutti gli episodi. È tutto nelle nostre mani. Dobbiamo essere capaci di trasformare la rabbia accumulata in calcio. Le delusioni della doppia sfida contro il Chelsea devono diventare energie positive per le prossime due gare.