Milan, Tonali ok ma ora c'è Kessiè a rischio addio. Le big della Premier in pressing

Cresce, in casa Milan, la preoccupazione sul futuro di Franck Kessie: la Gazzetta dello Sport documenta l'assenza di un dialogo vero e proprio tra le parti, in un momento in cui le ombre di Gigio Donnarumma e Çalhanoglu inquietano l’ambiente rossonero. Anche perché si moltiplicano le voci di pesanti interessamenti dalle big della Premier League. George Atangana, il suo agente, liquida l’argomento con una battuta: "Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...". In soldoni: Kessie vuol rimanere a Milano a patto che abbia un trattamento da numero uno.