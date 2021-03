Milan, trasferte da record: riscatto Tomori è concreto

vedi letture

E’ un Milan formato trasferta quello che sta animando la stagione in corso. Nonostante i pronostici avversi, e le valutazioni che avrebbero voluto la Juventus alla stregua della vera alternativa all’Inter capoclassifica, i rossoneri continuano a macinare punti soprattutto lontani dalle mura amiche inanellando un cammino che li vede avere raccolto ben 17 punti in più rispetto allo scorso anno di questi tempi. Un bottino di tutto rispetto, che lascia però emergere una sostanziale disparità di rendimento dei rossoneri tra quando sono impegnati tra le mura amiche e quando invece sono lontano dal Meazza. Una differenza di ben 15 punti: 22 quelli raccolti a Milano e ben 37 quelli che invece sono stati raggranellati in giro per lo stivale. Peraltro mettendo in fila un record da 12 vittorie che si mette al primo posto nella storia dei rossoneri con altre 5 opportunità per poterlo migliorare. Infine un pensiero anche al mercato: le prestazioni di Tomori sono state più che convincenti, e la prospettiva di procedere al riscatto del suo cartellino dal Chelsea sono decisamente concrete.