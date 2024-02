Milan, troppi gol subiti: nel 2024 sono addirittura 17 in 11 partite. Il trend è da invertire

Il Milan torna a scricchiolare e a perdere partite importanti. Dopo la sconfitta per 4-2 in campionato contro il Monza, i rossoneri di Stefano Pioli hanno perso pure contro il Rennes in Europa League per 3-2. C'è però un dato che deve necessariamente far riflettere il tecnico del Diavolo, ovvero quello dei gol subiti. La squadra attualmente terza in classifica nel 2024 tra Coppa Italia, Serie A ed Europa League ha disputato 11 partite, subendo addirittura 17 gol, di cui 16 nelle ultime 9 e 7 nelle ultime 2.

Di seguito l'elenco delle partite del 2024 del Milan, che in Europa League, come testimoniato dal post Instagram, sfiderà lo Slavia Praga negli ottavi:

Coppa Italia, Milan-Cagliari 4-1

Serie A, Empoli-Milan 0-3

Coppa Italia, Milan-Atalanta 1-2

Serie A, Milan-Roma 3-1

Serie A, Udinese-Milan 2-3

Serie A, Milan-Bologna 2-2

Serie A, Frosinone-Milan 2-3

Serie A, Milan-Napoli 1-0

Europa League, Milan-Rennes 3-0

Serie A, Monza-Milan 4-2

Europa League, Rennes-Milan 3-2