Milan, ulteriori conferme dalla Catalogna sull'interesse del Barcellona su Romagnoli

Ulteriori conferme dalla Catalogna sull'interesse del Barcellona per Alessio Romagnoli. Mundo Deportivo evidenzia come Xavi abbia richiesto un centrale difensivo mancino e il capitano del Milan soddisfa i requisiti e sarebbe un affare considerando che è in scadenza di contratto. Il club, che ha già ingaggiato Andreas Christensen e avrà in rosa Piqué, Araujo ed Eric Garcia, dovrà pertanto pensare a sfoltire la batteria dei difensori, cedendo Lenglet e Umtiti. L'alternativa è Lisandro Martinez, argentino che si è messo in mostra all'Ajax.