Milan, un Natale di grazie ai tifosi! In Italia nessuno come i milanisti a San Siro

È e sarà ancora un Natale di prudenza: i casi di positività al coronavirus sono in aumento, ma le vaccinazioni e il buon senso di tutti consentiranno anche quest'anno di vivere nel modo migliore possibile - per ciò che le circostanze consentono - queste tanto attese feste natalizie. Se si volesse fare un paragone, è un po' ciò che, da questa stagione, tutti i tifosi sono tornati a vivere negli stadi italiani: un'atmosfera pazzesca ed emotivamente coinvolgente, ma sempre condivisa con la prudenza e buon senso necessarie.

La media spettatori

E in questo aspetto i tifosi del Milan sono stati assolutamente straordinari: oltre 500mila presenze a San Siro durante i match del girone d'andata appena concluso e i tre di Champions League, issandosi al primo posto assoluto della speciale classifica che conta la media spettatori per ogni club di Serie A. I milanisti sono in testa con una media di 42.033 spettatori in 9 gare (totale di 378.300), davanti a Roma (media di 40.869) e Inter (media di 40.628); per trovare la Juventus (19.924) bisogna superare Napoli (25.880) e Lazio (23.555).

Passione in casa e fuori

In tanti credevano che le fortune del Milan post lockdown derivassero (anche) dagli stadi vuoti, ma Ibrahimovic e compagni hanno già saputo dimostrare quanto la passione dei tifosi rossoneri - onnipresenti sia in casa che in trasfera - possa essere uno stimolo ulteriore per puntare allo Scudetto. E ne è pienamente consapevole anche Pioli: “È importante che ci sia sostengo e fiducia, soprattutto per quello che abbiamo passato senza tifosi. Abbiamo capito quanto ne abbiamo bisogno, è importante portarli a vivere le partite con questo entusiasmo”. Il Natale 2021, dunque, è dedicato a tutti i tifosi, tornati a vivere il calcio da dove lo si vive meglio, con la passione e l'affetto di sempre. Buon Natale a tutti!