Milan, Yonghong Li invia una diffida per impedire a Elliott la cessione del club

Yonghong Li, noto per essere stato proprietario del Milan prima del passaggio nelle mani del fondo Elliott, rischia di tornare di colpo protagonista nelle vicende legate al club rossonero. L'ex numero uno del club milanista, lo scorso 26 aprile ha inviato una diffida ad Elliott (e per conoscenza a Investcorp, in quel momento unico soggetto in trattativa per l'acquisto del club ora affiancato da Red Bird) per impedire la cessione della società. La vicenda potrebbe trasformarsi in seria vista la diffida dall'intraprendere iniziative potenzialmente in grado di inficiare l'azione legale del maggio del 2021: una causa con cui Li ha chiesto a Elliott 319 milioni di euro, ovvero la differenza tra i 600 milioni di valore presunto del club nel luglio del 2018 e i 218 milioni di credito con cui il fondo americano finanziò il closing dell'imprenditore con base ad Hong Kong utilizzati per chiudere l'affare con Fininvest e dunque con Berlusconi. I tempi delle sentenze in Lussemburgo non sono brevi di consueto tuttavia Li potrebbe far diventare ancora più importante la sua causa chiedendo al tribunale di invalidare il passaggio di proprietà del 2018. Il club finì nelle mani di Elliott che non concesse proroghe a Li, nel frattempo in trattativa con un magnate dell'est Europa. Lo stesso Li teme che la sua richiesta venga vanificata, il cui nodo è il valore del Milan nel 2018, ovvero 740 milioni di euro che oggi sarebbe di 1-1,2 miliardi.