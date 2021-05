Milito: "Futuro? Non escludo nessuna possibilità. Sono molto legato all'Italia, vedremo"

vedi letture

"Ora sono in Argentina, ho lasciato il Racing Avellaneda a dicembre dopo aver fatto un ottimo lavoro. Ora mi sto godendo un po' la famiglia in questo anno un po' particolare, anche per tutto quello che sta accadendo per il Covid". Parla così il grande eroe del Triplete dell'Inter, Diego Milito, ai microfoni di Sky Sport: "Ritorno in Italia? Non escludo nessuna possibilità, bisogna vedere. Ho un grandissimo legame con l'Italia, i miei figli sono nati lì e vedremo il futuro cosa mi riserverà".