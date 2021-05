Mkhitaryan escluso dalla Nazionale armena: "Sono sorpreso. Le motivazioni non convincono"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma non che più importante calciatore della storia del calcio armeno, non è stato convocato dall'Armenia in vista delle prossime partite contro Croazia e Svezia. Questo il messaggio che il giocatore ha condiviso sui social sottolineando il grande stupore per l'esclusione decisamente inattesa: "Con mia grande sorpresa, sono stato informato dallo staff della Nazionale armena che, per qualsiasi motivo, non sono stato convocato per le prossime gare. Le ragioni che mi hanno fornito non mi convincono. Ma auguro comunque buona fortuna ai nostri ragazzi per le prossime partite".

To my suprise, I’ve been informed by the coaching staff of the Armenian National Team that, for whatever reasons, I wasn’t called up for the upcoming games. The provided official reasons aren’t convincing to me. I wish however the best of luck to our boys in the matches to come.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 24, 2021