Montella: "Negli ultimi mesi sono cresciuto. Adesso voglio ricominciare da capo"

vedi letture

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato del suo futuro, a cominciare dalla prossima stagione e dal fatto che è rimasto per tanto tempo senza panchina: "Sono fasi che capitano in una carriera. Probabilmente il problema del Covid ha influito. Ma adesso che la stagione sta finendo mi è venuta la voglia di ricominciare da capo. Aspetto un nuovo percorso. Ho utilizzato il break per crescere. Quando vivi un momento di difficoltà professionale, passi dall’altra parte: migliori il tuo carattere, i tuoi punti deboli. Vedi le cose in maniera più distaccata".