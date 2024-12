Monza-Juventus, le formazioni: McKennie fa il terzino, c'è Nico Gonzalez. Out Thuram

Monza-Juventus chiude la domenica della 17^ giornata di Serie A. Nesta sceglie una difesa composta da Pedro Pereira, D'Ambrosio, Pablo Mari e Carboni, lasciando in panchina Izzo. Davanti invece ci sono Mota e Caprari, con Birindelli e Kyriakopoulos sulle fasce e Bondo e Bianco ad agire da centrali di centrocampo.

Thiago Motta invece in grande emergenza sceglie McKennie per il ruolo di terzino sinistro, con Savona a destra. Gatti e Kalulu saranno i due difensori, davanti a Di Gregorio, con Danilo out per infortunio e Cambiaso non al meglio tenuto almeno inizialmente a riposo. Koopmeiners confermato in mediana con Locatelli, c'è Nico Gonzalez insieme a Conceiçao e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Fuori dall'undici iniziale un po' a sorpresa Thuram. Di seguito le formazioni ufficiali:

Monza (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, D’Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.