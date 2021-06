Morata: "Cristiano Ronaldo ha una mentalità d'acciaio, come Nadal. Non pensa ai record"

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Onda Cero, Alvaro Morata ha elogiato il compagno di squadra e di reparto Cristiano Ronaldo, che ha ritrovato a Torino: "Cristiano è il nostro giocatore più importante. E se fa gol, siamo vicini alla vittoria. Lo fa per vincere e non per i record individuali. La sua è una mentalità d’acciaio, come quella di Rafa Nadal. Lui farà tutto il possibile per segnare il più possibile e per vincere tutto. Spero di continuare a giocare con lui, posso solo aiutarlo e contribuire a segnare più reti possibili".

E ancora: "Giocare con lui non è facile, perché ha delle esigenze. Non è difficile intendersi con lui perché è una persona difficile, tutt'altro. Lui ha l'esigenza di segnare in ogni partita. E' positivo per noi che lui segni, è positivo se lui fa tanti gol e sappiamo che quando Cristiano segna tanto siamo più vicini a vincere titoli".