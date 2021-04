Moratti: "Arrivato da ex juventino, Conte è stato bravo a creare un'Inter adatta al campionato"

"Lo scudetto arriverebbe dopo un po' di tempo, sarebbe necessario per mantenere il carattere internazionale: i punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione". A Radio Marte parla così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter: "Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva. Conte è stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo campionato. Conte è stato molto bravo, è arrivato come ex juventino ma è un professionista serissimo e molto capace".