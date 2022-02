Moratti: "Inzaghi ha dato qualcosa in più. Questa Inter va meglio rispetto a quella di Lukaku"

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato anche della squadra attuale in relazione a quella campione d'Italia lo scorso anno: "La squadra c’è, è forte, ha bei giocatori e un ottimo allenatore. Inzaghi mi è sembrato molto veloce nell’inserirsi nel mondo nerazzurro ed è stato capace di dare un qualcosa in più a un gruppo che aveva vinto con Conte. Tutti pensavano che quell’Inter fosse arrivata al massimo e invece, senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen, sta andando ancora meglio. Merito di Inzaghi che ha capacità notevoli. Ogni tanto può capitare qualche errore come è successo nel derby, ma mi sembra che stia andando molto meglio di quanto si aspettassero in tanti".