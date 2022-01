Mourinho, alibi azzerati. Riparte la corsa della Roma

vedi letture

Il 2022 non è certo cominciato come Mourinho e i Friedkin si aspettavano. Due sconfitte in altrettante partite contro Milan e Juve e solita sindrome da mal di grande che la Roma manifesta ormai da un paio d’anni a questa parte. Un punto nelle ultime tre gare, infatti, è troppo poco per pensare di tenere accesa la corsa Champions, ma Josè Mourinho ieri in conferenza ha trovato in qualche modo anche la forza di scherzarci. “Dovremo fare 4 punti nelle ultime 4, non è sufficiente, ma il massimo a cui possiamo aspirare” ha detto mettendo nel mirino la sfida di questo pomeriggio con il Cagliari. Una partita che la Roma deve vincere a tutti i costi, soprattutto ora che il mercato ha dato le alternative che il tecnico chiedeva. Nei primi 15 giorni sono arrivati Maitland-Niles e Sergio Oliveira con tanto di complimenti dello Special One a Tiago Pinto. “Il direttore è stato bravo, perché gennaio non è mai una finestra facile per chi ha i soldi, figuriamoci per noi - ha spiegato l’allenatore - Sono arrivati dei calciatori che ci danno maggior equilibrio e ci migliorano perché prendono il posto di tre giocatori che avevano fatto pochissimi minuti”. Parole che esternano la soddisfazione del tecnico che da inizio anno ha sempre battuto molto sulla questione di una rosa inferiore rispetto alle competitor e resa ancor più corta da una sua stessa scrematura strada facendo.

La società, però, ha deciso di affidarsi in tutto e per tutto a Mourinho e per questo nelle prime due settimane di mercato ha messo mani al portafoglio per dare al tecnico quello che serviva. Un modo non solo per evitare i soliti post-partita senza filtri di Josè, ma anche e soprattutto un modo per togliere una parte degli alibi usati fin qui a ogni scivolone della squadra. Lo stesso allenatore è sembrato più sereno in conferenza perché fino a qualche giorno fa con le assenze di Karsdorp e Cristante sarebbe stato costretto a rivoluzionare la formazione. Oggi, invece, ha due sostituti naturali: Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Dal mercato non si aspetta altro, il resto arriverà a giugno, ma prima dovrà concludere la stagione nel migliore dei modi e intanto proverà far rialzare una squadra che, per suastessa ammissione, ‘dovrà trovare il coraggio di tornare in campo dopo quello che è successo con la Juve’.