Mourinho alla Roma, la differenza d'ingaggio col Tottenham la pagheranno gli Spurs

José Mourinho riceverà 10 milioni di sterline dal Tottenham anche nel corso della prossima stagione nonostante la firma del contratto con la Roma. Il portoghese ha firmato un accordo triennale da 6 milioni di euro a stagione contro i 17,3 milioni che percepiva a Londra, ma la differenza tra le due cifre, per il prossimo campionato, verrà versato dagli Spurs. Nell'accordo per l'esonero infatti, Levy gli ha accordato l'eventuale differenza tra contratti nel caso in cui avesse firmato per un altro club a cifre inferiori. Esattamente quanto accaduto con i giallorossi, con i quali lo Special One dopo sole due settimane dall'addio al Tottenham. A riportarlo è il Sun.