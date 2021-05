Mourinho e l'anniversario del Triplete: "22 maggio 2010, stadio Bernabeu. Una notte fantastica"

Jose Mourinho si appresta a tornare in Italia per guidare la Roma a partire dalla prossima stagione, ma non dimentica il suo passato all'Inter, con lo Special One che, attraverso il suo profilo Instagram, ha festeggiato l'undicesimo anniversario della vittoria della Champions League e del Triplete: "Stadio Santiago Bernabeu. 22 maggio 2010. Una fantastica notte di amicizia e felicità a Madrid. (E un altro pallone per la collezione di mio figlio)".