Mourinho-Roma, matrimonio giusto? Inews attacca: "Ha richieste esose e ha perso lo splendore"

vedi letture

José Mourinho torna in pista e nella prossima stagione allenerà la Roma. Il calcio italiano dunque ritroverà un grande protagonista del passato, ma in Inghilterra sono scettici e si pongono alcune domande sulla durata di questo matrimonio. Il portale Inews, in particolare, scrive: "La Roma disperata non può permettersi i gusti costosi di Jose Mourinho più di quanto potrebbe fare il Tottenham. I proprietari hanno parlato di un progetto a lungo termine ma hanno scelto un allenatore che non ha mai trascorso più di tre anni in un club. La Roma è ambiziosa e guidata da un miliardario, ma fatica a ottenere risultati. Non parteciperà alla prossima Champions League, è svanita dopo qualche sporadico successo e non vince la Serie A da anni. È una situazione familiare? Un decennio fa, Mourinho veniva scelto per lavori di alto profilo; oggi, invece, ha perso il suo splendore. Mourinho, poi, è un allenatore che si è sempre lamentato con la proprietà per i pochi acquisti, nonostante col Tottenham abbia speso 300 milioni di sterline. Come gli Spurs, anche i giallorossi non sono pieni di soldi e il gruppo Friedkin è entrato nel calcio per fare soldi, non per spenderli come Mansour e Abramovich".