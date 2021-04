Mulattieri star in Olanda: "So che l'Inter mi segue. A fine anno deciderò il mio futuro"

Ospite di Fcinter1908, Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà nerazzurra e ora in prestito al Volendam, analizza così la propria stagione da 15 gol: "Con la dirigenza dell'Inter ci siamo sentiti più volte nel corso dell'anno. Io adesso devo solo pensare a giocare, a fine anno vedremo. Non escludo nessuna possibilità a priori. Il mio obiettivo in questo momento è di fare il massimo e di continuare a segnare: mi piacerebbe tanto arrivare a quota 20 quest'anno, non ci sono mai riuscito fino ad ora. L'obiettivo principale, che credo debba essere quello di tutti, è di continuare a migliorarsi allenamento dopo allenamento: io sento di essere migliorato rispetto all'anno scorso e all'anno prima. Non mi sono posto degli obiettivi in particolare, cerco sempre di migliorarmi per arrivare al livello più alto possibile, poi si vedrà dove mi porteranno le mie qualità".