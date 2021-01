Muriel in forse, ultima chiamata Lammers. Perché non ha funzionato a Bergamo?

vedi letture

L'Atalanta negli ultimi anni sta pescando talenti straordinari anche quando giocano raramente. Come Ibanez, per dirne uno, finito alla Roma. Kulusevski, fatto esordire in prima squadra, rimandato in Primavera ed esploso con il Parma l'anno successivo. In ultimo Traoré, praticamente mai visto con i grandi, dominante con i più giovani, che è stato acquistato dal Manchester United per una cifra altissima.

Così la situazione di Sam Lammers assomiglia molto a quella degli altri giovani, interessantissimi, rimasti a Bergamo il tempo per fare cassa più che farli giocare. L'olandese è stato pagato 9 milioni di euro quest'estate, dal PSV Eindhoven, mentre l'Eintracht avrebbe voluto puntare su di lui per una cifra intorno ai 15. Invece l'Atalanta non ha intenzione di cedere il suo acquisto estivo, probabilmente perché c'è l'impressione che possa scoppiare da un momento all'altro. Davanti però ci sono due pezzi da novanta come Muriel e Zapata, dura spostarli dallo scranno dei migliori.

Così la domanda è: c'è qualche altro motivo per cui Lammers non è riuscito a incidere oltre ai due gol (belli, peraltro) contro Cagliari e Napoli? Forse lo scotto dell'ambientamento in una realtà diversa com quella nerazzurra. Oltre, appunto, alla concorrenza. E poi c'è sempre un apprendistato da fare con Gasperini, l'unico a non averlo mai fatto realmente è stato Romero, catapultato subito (e bene) nel pacchetto difensivo. Lammers ha un'ultima speranza con Muriel in forse per la sfida di domani, poi dovrebbe comunque lasciare.