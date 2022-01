Muriqi saluta i veri tifosi della Lazio: "Mi dispiace di non aver ripagato la fiducia"

Vedat Muriqi ha lasciato la Lazio per accasarsi al Maiorca e a pochi minuti dalle ufficialità, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi biancocelesti: "A tutti i veri Tifosi Laziali, che mi hanno supportato e hanno creduto in me, mi dispiace di non essere riuscito a mostrare me stesso e a ripagare la fiducia che mi avete dato. Io e la mia famiglia vi siamo grati per averci fatto sentire a casa qui a Roma. Vi auguro i migliori successi! Con rispetto".