N'Dicka alla Roma, ci siamo: l'entourage in attesa dei documenti dopo l'accordo col club

La Roma è in chiusura per Evan N'Dicka, difensore classe '99 in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Accordo in dirittura d'arrivo sulla base di un contratto quinquennale: il calciatore e il suo entourage, riporta 'Sky', sono ora in attesa del contratto per firmarlo e dare così il via alla nuova avventura.