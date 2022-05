Napoli, ADL passa la palla a Koulibaly: l'agente al lavoro tra offerte, scadenza e rinnovo

"Kalidou è un simbolo del Napoli, se poi non vuole più esserlo deve deciderlo lui. Vogliamo che resti con noi, ma non possiamo obbligarlo. Ognuno ha le proprie esigenze e noi le rispettiamo. Vi risulta che io abbia mai obbligato qualcuno a restare? Forse solo Mazzarri". Sono giorni caldi per il futuro di Kalidou Koulibaly e così s'è espresso ieri il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, presente a Piazza del Plebiscito (insieme alla moglie ed a Matteo Politano) per la lotta ai tumori al seno della Race For The Cure.

Rinnovo o partenza?

L'estate sarà caldissima per il difensore senegalese che è in scadenza di contratto tra un anno ed ha l'ingaggio più pesante della rosa, oltre 6mln di euro netti a stagione. Da un lato c'è la necessità del club di abbassare gli ingaggi e la disponibilità a prolungare spalmando su più anni parte dello stipendio per permettergli di chiudere la carriera in azzurro, dall'altro i rumors sul Barcellona (ma anche sulla Juve, piuttosto impraticabili però per ovvi motivi) e la consapevolezza di diversi interessamenti che l'anno prossimo da svincolato si tramuterebbero anche in un contratto più importante.

ADL non fa sconti

Nonostante la scadenza tra un anno, il presidente pare non voglia scendere sotto i 40mln di euro, dopo aver rifiutato negli anni offerte doppie e persino a tripla cifra. Ad un giornalista calatano, sempre ieri, De Laurentiis ha smentito duramente proprio i rumors sui blaugrana: "Contatti con il Barcellona? Non ha comunicato con De Laurentiis e credo non abbia i soldi per non poter comprare nessuno. Credo gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Costo? Kouilibaly non è in vendita, Koulibaly non si vende. Pjanic? Noi non facciamo scambi con nessuno".