Napoli, altro infortunio e per Gattuso è durissima: a Granada con 13 elementi

vedi letture

Rino Gattuso continua a perdere giocatori ed il tour de force di febbraio diventa sempre più duro. Dopo l'infortunio di Lozano con la Juventus, ieri s'è fermato anche Andrea Petagna, da tempo non al meglio dopo aver fatto gli straordinari per mesi per sostituire Mertens ed Osimhen. Salgono così a 9 i giocatori indisponibili per la trasferta di Granada in programma domani (ma difficilmente ci saranno recuperi anche per la sfida di domenica contro l'Atalanta) e Gattuso quest'oggi dunque partirà con appena 13 elementi della prima squadra, alcuni di questi già spremuti nell'ultimo periodo ed a rischio a livello muscolare.

Il Napoli non può permettersi di farsi sfuggire così presto l'Europa League e dovrà stringere i denti per cercare un risultato positivo in Spagna. L'obiettivo è di limitare i danni perché già nella gara di ritorno potrebbero esserci recuperi importanti, fino al rientro di quasi tutti gli elementi per l'eventuale ottavo di finale. Per ora però Gattuso ha un portiere, Meret (alle spalle il giovane Contini), quattro difensori per quattro posti (Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui) e appena tre attaccanti (Insigne, Osimhen e Politano) mentre solo a centrocampo ha le carte Lobotka e Fabian (non al top dopo il Covid) per far riposare Elmas, Bakayoko e Zielinski o 'alzare' il macedone o il polacco sull'esterno d'attacco per avere almeno un cambio offensivo.