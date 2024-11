Napoli, attacco giù: serve il miglior Kvaratskhelia per continuare a volare e sognare

Dopo aver fatto rifiorire il Napoli sul piano dello spirito e soprattutto dei risultati, Antonio Conte deve passare alla seconda fase del suo progetto ridando fluidità alla fase offensiva. Un aspetto apparso in calo nell'ultimo mese, soprattutto per l'assenza di Lobotka. Con lo slovacco di nuovo nel cuore della manovra, anche Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano possono beneficiarne tornando ad incendiare le aree avversarie con dribbling, magie e gol.

Non un gran momento sul piano realizzativo per il georgiano che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non segna nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona da quasi due mesi. Inoltre, in vista del match di domani contro la Roma, Claudio Ranieri pare che abbia in mente una sorta di gabbia per arginarlo in ogni modo possibile.

C'è da dire comunque che Kvara, con l'arrivo di Conte, ha modificato un po' il suo stile di gioco: pensa più al noi che all'io, innanzitutto tornando in difesa per poi lanciarsi in avanti. Inoltre, attualmente è il capocannoniere della squadra con 5 gol e gli ultimi 2 - contro Empoli e Milan - hanno portato 6 punti. Ora però serve il suo talento e la sua imprevedibilità al Napoli, per fare un ulteriore step e continuare a volare in classifica resistendo all'assalto delle tante inseguitrici.