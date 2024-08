Napoli, buona la seconda? Cajuste ancora verso la Premier, stavolta c'è l'Ipswich Town

vedi letture

Naufragata l'operazione con il Brentford, con riflessi probabilmente anche su quella Brescianini, Jens Cajuste al secondo tentativo potrebbe approdare in Premier League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sul centrocampista - in uscita dal Napoli non rientrando nei piani di Conte - c'è il neopromosso Ipswich Town. L'operazione però, a differenza di quella col Brentford, dovrebbe concludersi con la formula prestito secco.

Queste le parole del direttore dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, in merito al mancato arrivo di Brescianini al Napoli: "Stavamo lavorando per dare Brescianini al Napoli, abbiamo dato l'autorizzazione per le visite mediche, poi sono subentrati dei malintesi tra noi direttori e quindi abbiamo scelto di fare tornare Brescianini a casa. Ci è dispiaciuto perché quando arrivi a fare le visite mediche si è solitamente a buon punto per chiudere ma come dico sempre, finché poi non si firma tutto può succedere. Quando è saltato l'affare ci ha chiamato un'altra società e oggi stiamo lavorando per chiudere con l'Atalanta. Brescianini era un giocare che volevano un po' tutti, non siamo scesi sotto la cifra richiesta, penso di chiudere in giornata".