Napoli, Buongiorno: "Inter e Atalanta molto forti, ma non ci piace guardare oltre noi stessi"

Chi teme di più, l'Inter o l'Atalanta? Domanda molto complicata quella che Il Mattino rivolge ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, che risponde così: "Sono due squadre molto forti. L'Inter dall'inizio della stagione è partita come favorita, ma anche l’Atalata è ostica. Ma a noi non piace guardare oltre noi stessi, non ci piace vedere gli altri. Ci siamo solo noi".

Un motivo per cui il Napoli può vincere lo Scudetto?

"Noi non pensiamo a quello che sarà. Lo abbiamo dimostrato. Una partita alla volta, stiamo mettendo una voglia incredibile in ogni gara. E questo i tifosi ce lo riconoscono sempre, allo stadio ma anche quando li incontriamo per strada. Sanno che ogni volta che usciamo dal campo abbiamo dato il massimo, abbiamo la maglia sudata. Vogliamo continuare a renderli orgogliosi di noi. Fino all'ultimo minuto dell’ultima giornata".

Cannavaro dice che lei è uno dei pochi difensori che fiuta il pericolo.

"Se lo dice uno dei miei miti, non posso che esserne orgoglioso: da bambino vedevo lui, Nesta e Maldini come si muovevano in campo e provavo poi a imitarli. Mi ispiro a loro anche adesso. Vero, cerco di stare 'attento'. Il difensore deve essere pessimista nella marcatura, pensare che il suo avversario può fare delle cose strepitose ogni volta".