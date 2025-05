Napoli, c'è apertura per David: ma sull'attaccante canadese c'è la concorrenza della Juve

Nemmeno il tempo di festeggiare il quarto scudetto, il secondo in tre anni, che il Napoli si tuffa nel futuro. E’ già tempo di mercato. Il ds Manna infatti è alla ricerca di nuovi profili che servano per far aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra per affrontare la prossima stagione una competizione molto difficile come la nuova Champions League. Tanti i nomi sul taccuino del dirigente azzurro ma sono due i profili che farebbero al caso del presidente De Laurentiis. Due svincolati di lusso che potrebbero essere molto utili a mister Conte l’anno prossimo: Kevin De Bruyne e Jonathan David.

Per De Bruyne manca l'ok di ADL

Per quanto riguarda la stella belga, è in scadenza di contratto con il Manchester City e ha fatto già sapere che non rinnoverà. Tante le piste, compresa quella americana, per il giocatore che però potrebbe essere un innesto, il primo, per il prossimo campionato. Per il momento la situazione è in divenire e mancherebbe solamente l’ok da parte del numero uno della formazione partenopea.

Apertura per David

Il secondo invece è in scadenza con il Lille e rappresenterebbe un acquisto importante per il reparto offensivo. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe apertura sull’attaccante anche se va registrato anche un interesse da parte della Juventus che vorrebbe rinforzare l’attacco in vista dell’anno prossimo.