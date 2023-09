Napoli, che fine ha fatto Jesper Lindstrom? Ad oggi 25 milioni per appena 15 minuti in campo

Jesper Lindstrom non gioca. Panchina sia a Genova che con il Braga. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il grande investimento di mercato del Napoli al momento sia soltanto un panchinaro azzurro: "Per il momento, per carità: evidentemente Garcia avrà i suoi motivi per non averlo lanciato nella mischia dell’assalto finale con il Genoa e per non averlo innescato a Braga al posto di Kvara a sinistra; proprio dove il ct della Danimarca l’ha schierato nelle ultime due gare di qualificazione a Euro 2024", scrive dell'ex Eintracht Francoforte il medesimo quotidiano.

Sarà un problema di condizione fisica, saranno i consueti tempi di adattamento alla Serie A: fatto sta che ad oggi Lindstrom resta un punto interrogativo, con appena 15 minuti giocati in campionato in attesa di una chance da protagonista. Magari già domenica nella sfida esterna col Bologna.