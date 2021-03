Napoli dai due volti, in casa quinta vittoria di fila. In trasferta non vince dal 10 gennaio

vedi letture

Il Napoli questa sera contro il Bologna è tornato al successo e ha vinto 3-1. Per la squadra di Gattuso è arrivato il quinto successo consecutivo allo stadio Maradona in campionato. Discorso diverso in trasferta, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare di Serie A non disputate a Napoli: la squadra partenopea non vince in trasferta dal 10 gennaio, Udinese-Napoli 1-2.

Punti conquistati dal Napoli in casa: 28 in 13 partite

Punti conquistati dal Napoli in trasferta: 19 in 12 partite.