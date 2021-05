Napoli, dal Portogallo: Conceiçao in pole per la panchina, sorpassati Spalletti e Allegri

Sergio Conceiçao si candida al ruolo di favorito per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Quella dell'attuale tecnico del Porto era emersa nei giorni scorsi come un'opzione concreta, ma ora dopo ora sta diventando anche la più probabile. Secondo i media portoghesi, infatti, l'ex centrocampista potrebbe arrivare in Italia la prossima settimana per incontrare la dirigenza partenopea. Su di lui c'è anche la Lazio, anche se l'interesse dei biancocelesti al momento è più timido: se non dovesse arrivare il rinnovo di Simone Inzaghi, infatti, la prima scelta di Claudio Lotito sarebbe proprio Gattuso. Intanto Conceiçao sembra aver superato la concorrenza di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.