Napoli, dalla Spagna: Pjanic la chiave del Barcellona per arrivare a Koulibaly. Fissato l'incontro

Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly per rinforzare la sua difesa in quanto, secondo Sport, è l'unica strada percorribile per prendere un centrale di livello. Il quotidiano catalano scrive che il senegalese accetterebbe volentieri la destinazione e che i blaugrana hanno la chiave per convincere il Napoli: Miralem Pjanic.

Le cifre

Il club blaugrana è a conoscenza del fatto che l'ex Juventus stuzzichi il palato di Aurelio De Laurentiis, che per Koulibaly chiede 35 milioni, una cifra giusta per lla stampa spagnola, ma potrebbe abbassare le pretese proprio grazie a questa contropartita tecnica.

Fissato l'incontro

Il difensore azzurro e il centrocampista bosniaco hanno lo stesso agente, Fali Ramadani, e questo potrebbe contribuire alla riuscita dell'operazione. La prossima settimana, a Roma, è in programma un incontro tra il procuratore e il presidente, chiude Sport.