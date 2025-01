Napoli, De Laurentiis: "Dedichiamo la vittoria a Daniele, una forza nonostante la malattia"

Antonio Conte non è intervenuto nel post-partita di Fiorentina-Napoli con la netta vittoria degli azzurri per 3-0. Il tecnico del Napoli non se l'è sentita di parlare dopo l'arrivo di una tristissima notizia: la scomparsa del piccolo Daniele che negli ultimi mesi ha combattuto contro una brutta malattia divenendo una vera e propria mascotte azzurra.

Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, ha dedicato la vittoria al bambino con un messaggio pubblicato su X: "Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori".

FIORENTINA-NAPOLI 0-3 - Il tabellino (qui il live di TMW)

Marcatori: 29' Neres, 54' Lukaku, 68' McTominay (N)

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Moreno (59' Colpani), Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli (79' Cataldi), Mandragora (73' Richardson), Parisi (59' Gosens); Beltran (79' Kouamè), Sottil; Kean. A disp: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Valentini, Kayode, Gudmundsson, Ikone,Caprini. Allenatore: Raffaele Palladino. (le pagelle della Fiorentina)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Olivera (89' Raspadori); Anguissa, Lobotka (89' Gilmour), McTominay; Neres (86' Ngonge), Lukaku (73' Simeone), Spinazzola (86' Mazzocchi). A disp: Contini, Caprile, Rafa Marin, Zerbin, Gioielli. Allenatore: Conte. (le pagelle del Napoli)