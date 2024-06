Napoli, De Laurentiis: "Stiamo assumendo dirigenti per le giovanili. Tra questi Santoro e Grava"

In occasione della presentazione del nuovo stadio a Talese Terme, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel, annunciando novità all'interno della struttura societaria: "Proprio oggi con Santoro, che d'ora in poi si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, quindi del vivaio, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all'estero, perché è lì che dobbiamo anche andare a trovare i bambini e gli adolescenti che hanno questa grande capacità di giocare e sono riconoscibili attraverso questo gruppo di persone che stiamo per assumere e che faranno questo lavoro in più di quanto già non si faccia con le giovanili di cui Grava è un bravissimo cultore".

Intanto in questi giorni il Napoli ha presentato in grande stile Antonio Conte come nuovo allenatore del club partenopeo. L'ex tecnico di Bari, Juventus, Chelsea, Italia, Inter e Tottenham guadagnerà circa 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, ai quali si potrebbero aggiungere anche diversi bonus a seconda però dei risultati che riuscirà a raggiungere nelle prossime annate.