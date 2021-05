Napoli, due novità con lo Spezia: è la prima di quattro finali per la Champions

vedi letture

E' il giorno della prima di quattro finali. Il Napoli, padrone del proprio destino nella corsa Champions, è di scena sul campo dello Spezia per dimenticare il pari beffardo col Cagliari e prendere l'intera posta in palio nella prima delle quattro sfide restanti da vincere per avere la garanzia matematica del ritorno nell'Europa che conta. La sfida però non è da sottovalutare: per qualche campanello d'allarme per quanto riguarda il piano fisico ed anche dell'atteggiamento, decisamente rinunciatario nel finale del match col Cagliari, ma anche perchè lo Spezia di Italiano - allenatore molto apprezzato da De Laurentiis - in casa ha battuto il Milan e fermato l'Inter, senza mai rinunciare a giocare in modo propositivo, mettendo in mostra grande organizzazione e coraggio nella pressione alta e nell'uscita dal basso.

A guidare l'attacco ci sarà ancora una volta Victor Osimhen. Il nigeriano viaggia ad un gol ogni 93' al ritorno dall'ultimo infortunio e sarà titolare sia per lo stato di forma eccezionale, a differenza di un Mertens apparso poco brillante, ma anche perché c'è bisogno di grande allungo e profondità per punire la linea altissima dello Spezia. Per il resto due sono i cambi certi per Gattuso: Politano a destra per Lozano, nel terzetto dietro Osimhen con Zielinski ed Insigne, e Rrahmani che agirà in coppia con Manolas considerando l'infortunio di Koulibaly e la positività di Maksimovic. I dubbi riguardano il laterale sinistro, ma Hysaj è ancora in vantaggio su Mario Rui, ed il portiere con Ospina che ha svolto due allenamenti in gruppo ed insidia Meret.