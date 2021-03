Napoli, due rientri ed uno spostamento: Gattuso a Roma cambia la difesa

Rino Gattuso sta sfruttando la settimana tipo dal punto di vista fisico, migliorando la condizione dell'intero gruppo ed in particolare dei rientranti, ma anche dal punto di vista tattico con una serie di allenamenti specifici ed alcuni con il gruppo diviso per reparti. Il tecnico del Napoli però non potrà dare continuità alla linea difensiva che nell'ultima vittoria a Milano ha tenuto la porta inviolata: la sfida della capitale vedrà con ogni probabilità due volti nuovi in difesa ed un altro elemento costretto a cambiare fascia.

La squalifica di Di Lorenzo, inamovibile per Gattuso a destra, costringerà Hysaj a prendere il suo posto (ma resta il suo ruolo naturale) dopo l'ottima prova di Milano offerta sulla fascia opposta. A sinistra così ci sarà il rientro di Mario Rui, finito nelle ultime gare un po' ai margini, ma pronto a riprendersi la scena sul campo della sua ex squadra. Un altro ex è pero determinato a riprendersi una maglia da titolare: si tratta di Kostas Manolas, recuperato e da considerare in vantaggio rispetto a Maksimovic per far coppia con Koulibaly. Il greco non parte titolare dal 6 febbraio (contro il Genoa quando riportò una distorsione alla caviglia) ed i pochi minuti col Sassuolo, quando non era ancora pronto, portarono all'errore nel finale e nuovi contrattempi fisici. Gattuso ora sembra pronto a rilanciarlo e del resto, nonostante gli errori e l'enorme scetticismo, il Napoli può contare su una media gol nettamente inferiore quando può proporre la coppia Manolas-Koulibaly.