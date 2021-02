Napoli, emergenza senza fine per Gattuso: altri due ko e rosa ai minimi termini

Non si placa l'emergenza per Rino Gattuso. Continua a piovere sul bagnato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta oltre l'eliminazione ha portato al tecnico altri due infortuni che riducono ulteriormente la rosa. Uscito nel primo tempo, Elseid Hysaj "ha evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra", ma a sorpresa ieri Gattuso ha dovuto riscontrare anche una "elongazione al quadricipite della coscia sinistra" per Demme, nonostante a Bergamo sia stato preservato all'inizio schierando Bakayoko da vertice basso. A conferma della gestione difficile del gruppo in questa fase anche dal punto di vista fisico.

Gattuso ora avrà poche possibilità anche per ruotare per i prossimi impegni, a partire da quello di domani contro la Juventus, passando poi per il Granada e di nuovo contro l'Atalanta in campionato. In difesa sono out anche Ghoulam, Koulibaly e Manolas ed al tecnico quindi restano quattro difensori per quattro posti: due centrali, Rrahmani e Maksimovic, e due laterali, Di Lorenzo e Mario Rui. Alle spalle solo dei giovani della Primavera aggregati. In mediana dovrà dare fiducia a Lobotka, finora messo da parte, per far rifiatare Bakayoko mentre come mezzala la necessità è di buttare nella mischia Fabian dopo il Covid per avere un'alternativa ad Elmas e Zielinski spremuti nell'ultimo periodo.