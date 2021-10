Napoli, Fabian Ruiz: "Felici per la vittoria, per la testa della classifica, per il gol"

Primo posto in classifica e gol per Fabian Ruiz, con il centrocampista del Napoli che ha festeggiato così su Twitter. "Felice! Per la vittoria, per essere tornati in testa alla classifica, per i tifosi, per il gol! Continuiamo così".