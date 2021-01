Napoli, Gattuso duro con la squadra dopo il ko interno contro lo Spezia

Dopo la sconfitta di mercoledì contro lo Spezia in casa Napoli sono piovute tante critiche. Dalla piazza, ovviamente, così come dagli addetti ai lavori. Ma anche Gennaro Gattuso non è stato tenero nell'analisi post-partita fatta con i suoi calciatori. A riferire il retroscena è SkySport, che ricorda come non sia la prima volta che l'allenatore azzurro debba strigliare la squadra dopo un k.o. immeritato.