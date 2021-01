Napoli, Gattuso e De Laurentiis separati in casa? Il rinnovo non arriverà

vedi letture

Nonostante il comunicato, con la società che ha dato fiducia a Rino Gattuso, in casa Napoli la posizione del tecnico resta in bilico e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del mancato rinnovo dell'allenatore, separato in casa con Aurelio De Laurentiis. Gattuso difende il suo lavoro e quello della squadra e ha invitato il presidente a venire allo scoperto sui suoi progetti. Questo il motivo del contendere che ha portato alla non firma del rinnovo che lo stesso ADL aveva di fatto annunciato nei mesi scorsi.