Napoli, Gattuso perde Fabian ed attende i nuovi tamponi fino al fischio d'inizio

vedi letture

E' il Covid a caratterizzare l'avvicinamento alla sfida alla Fiorentina. Ieri infatti il Napoli ha comunicato la positività di Fabian Ruiz, asintomatico e già in isolamento, che quindi salterà anche la sfida alla Juventus in Supercoppa. Come da protocollo, il ritiro pre-partita in albergo s'è trasformato in "bolla" e sono stati ripetuti i tamponi. Non manca il timore per altre possibili positività, in base ovviamente ai tempi d'incubazione del virus, considerando i contatti con la squadra ed il pranzo di gruppo dei giorni scorsi, e la Lega è già stata informata della possibilità dello slittamento dell'inizio della gara di qualche ora qualora non fossero elaborati in tempo tutti i tamponi dai laboratori della Federico II che si occupa dei test in casa Napoli.

Fino alla positività erano stati giorni sicuramente positivi per Rino Gattuso visti i tanti giocatori recuperati. A Demme e Koulibaly, già rientrati in Coppa Italia contro l'Empoli, si sono infatti aggiunti anche Manolas e Mertens. Il difensore sperava di farcela per la Supercoppa, ma è a disposizione già per i viola, mentre il belga dovrebbe partire dalla panchina per subentrare nella ripresa. Conferma dunque per Petagna, supportato da Insigne, Zielinski e Lozano. Per il resto, la positività di Fabian ha risolto a favore di Demme il ballottaggio in mediana su chi farà coppia con Bakayoko, ed in difesa con Maksimovic e Koulibaly ci saranno Hysaj a destra (Di Lorenzo è squalificato) e Mario Rui a sinistra. Tra i pali probabile il rientro di Ospina, dopo le ultime due gare affidate a Meret. La miglior formazione possibile per provare l'aggancio alla Roma e proiettarsi nel migliore dei modi alla Supercoppa.